فيديو مسرب من الصين يستعرض لنا تصميم الهاتف iPhone 9 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف iPhone SE2 أو بالأحرى iPhone 9 كان محورًا للعديد من الشائعات في الأشهر الماضية. ووفقا لأحدث الشائعات التي توصلنا بها هذا الأسبوع، فمن المرجح أن تقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المنتجات الجديدة الأخرى في شهر مارس المقبل.

بالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8 و iPhone 4 بحيث سيضم الإطار المسطح للهاتف iPhone 4 والزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة للهاتف iPhone 8، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا الآن مع فيديو قصير مسرب من الصين يستعرض لنا هاتف جديد من آبل يملك نفس المواصفات التي ذكرناها سابقًا يُقال بأنه iPhone 9، ويمكنكم مشاهدة هذا الفيديو أدناه :

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟