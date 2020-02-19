إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف LG V60 ThinQ 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف LG V60 ThinQ 5G والذي كان من المرجح أن يتم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 قبل أن يتم إلغاؤه، ظهر للتو على منصة إختبارات الأداء Geekbench.

لم يتم إدراج الهاتف تحت إسم LG V60 ThinQ 5G بالفعل، وإنما تحت الإسم الرمزي LG LM-V600N. نحن متأكدين من أن هذا الهاتف هو LG V60 ThinQ 5G بسبب حقيقة أن الهاتف LG V50 ThinQ 5G وصل في العام الماضي تحت الإسم الرمزي LG LM-V500N.

ووفقا للمعلومات المدرجة في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، فسوف يضم الهاتف LG V60 ThinQ 5G معالج ثماني نوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وللآسف، لم تكشف لنا منصة إختبارات الأداء عن أي معلومات إضافية حول الهاتف LG V60 ThinQ 5G، ولكن حصلنا في الفترة الماضية على تسريبات تفيد بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة LG سيضم أربع كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية واحدة في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh، ومنفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز بجانب منفذ USB Type-C.

Advertisements

ليست هناك أي معلومات حاليًا حول الهاتف LG V60 ThinQ 5G من شركة LG، ولكن نظرًا إلى أنه تم الإعلان عن الهاتف LG V50 ThinQ 5G في شهر فبراير من العام الماضي، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن LG V60 ThinQ 5G في المستقبل القريب.