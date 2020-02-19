Honor تُعلن عن نيتها إطلاق الهاتف Honor 9X Pro على الصعيد العالمي يوم 24 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei عن الهاتف Honor 9X Pro في شهر يوليو الماضي بالصين، والآن إتضح أن الشركة الصينية تستعد للإعلان عن الإطلاق العالمي للهاتف Honor 9X Pro على الصعيد العالمي يوم 24 فبراير.

وردتنا هذه المعلومات من الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor، السيد George Zhao، والذي لجأ إلى الفيسبوك للإعلان عن هذا الخبر. وقال السيد George Zhao بأنه سيتم إطلاق الهاتف Honor 9X Pro على الصعيد العالمي وسيأتي مسبقًا مع حزمة التطبيقات Huawei Mobiles Services بدلاً من حزمة التطبيقات التابعة لشركة جوجل، وبالتالي هذا الأمر يجعل Honor 9X Pro هو أول هاتف Honor يأتي مع حزمة التطبيقات Huawei Mobile Services.

للتذكير، يضم الهاتف Honor 9X Pro الجديد شاشة IPS LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Honor 9X Pro يضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Honor 9X Pro بـ 8GB من الذاكرة العشوائية.

Advertisements

وفيما يخص الذاكرة الداخلية، فسوف يكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا بـ 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كما أنه سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W من خلال منفذ USB Type-C المتواجد بجانب منفذ السماعات 3.5mm.