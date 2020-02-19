شركة سامسونج لا تملك أي خطط لبيع Galaxy Home Mini بشكل مستقل

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة سامسونج بإطلاق مكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini. ومع ذلك، تم إطلاق هذا الجهاز كمنتج تجريبي بحيث كان متوفرًا في كوريا الجنوبية فقط. كان من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن إطلاق مكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini على الصعيد العالمي في حدث Samsung Unpacked الذي أقيم في الأسبوع الماضي، ولكن ذلك ما لم يحدث. بدلاً من ذلك، قامت شركة سامسونج بعرضه كهدية مجانية تأتي مع الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S20 Series في كوريا الجنوبية.

هل هناك خطط لدى شركة سامسونج لبيع Galaxy Home Mini بشكل مستقل؟ على ما يبدو لا. وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من TizenHelp، فيبدو أنه عندما تواصل عميل مع شركة سامسونج للإستعلام عن توفر جهاز Galaxy Home Mini بشكل مستقل، أجاب المندوب بقوله أن الشركة لديها خطط لبيع الجهاز بشكل منفصل، على الأقل إلى الآن.

ووفقا للترجمة، فهي تقول : ” أنا المسؤول عن قسم الهواتف في سامسونج. أنا آسف على الرد المتأخر. شكرًا على إتصالك بنا. سنوجهك خلال التحقيق. في الوقت الحالي، لن يتم بيع جهاز Galaxy Home Mini بشكل منفصل بعد التأكيد من قبل القسم ذات الصلة، وهو متوفر حاليًا فقط كهدية مجانية أثناء طلب Galaxy S20 بشكل مسبق “.

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من غير الواضح لماذا لا يزال Galaxy Home Mini متوفرًا بشكل محدود، ولماذا لا تخطط الشركة لبيعه بشكل مستقل. ربما تُحاول الشركة قياس السوق وتحديد ما إذا كان إطلاقه قد يكون فكرة جيدة.