الكشف عن تفاصيل الكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف Realme X50 Pro 5G

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فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Realme في الأونة الأخيرة أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro 5G في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري مع ست كاميرات في المجموع، إثنتين في الأمام وأربعة في الخلف. اليوم، كشفت لنا الشركة عن المزيد من المعلومات حول الكاميرا الأمامية المُزدوجة لهذا الهاتف.
الهاتف Realme X50 Pro 5G سيضم كاميرا أمامية أساسية بدقة 32 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا واسعة الزاوية تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 105 درجة. لم تكشف الشركة عن دقة الكاميرا الأمامية الواسعة الزاوية، ولكنها ستمتاز على الأرجح بدقة 8 ميغابكسل.
بغض النظر عن ذلك، فقد أكد لنا فرع شركة Realme في أوروبا أن الهاتف Realme X50 Pro 5G سيكون متوفرًا بلونين مختلفين، وهما الأحمر والأخضر. وبالعودة إلى المعلومات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فهي كشفت لنا أن الهاتف Realme X50 Pro 5G سيضم كذلك شاشة Super AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، فضلا عن ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.
الهاتف Realme X50 Pro 5G سيضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وسيدعم WiFi 6، كما أنه سيضم بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65W.
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