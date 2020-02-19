شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق محطة مير الفضائية إلى المدار.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، استخدم الاتحاد السوفيتى محطة مير لإجراء جميع أنواع الأبحاث العلمية لمدة تزيد عن عقد من الزمن قبل قطع تمويل البرنامج، وعودة مير محترقة في جو إلى الأرض.
كما أن حجم كتلتها كان أكبر من حجم كتلة أي مركبة فضائية أُخرى في ذلك الوقت، واعتُبرت بأنها من أكبر الأقمار الاصطناعية التي صنعها الإنسان في المدار، وبعد تدهور مدار محطة مير الروسية كانت محطة الفضاء الدولية هي خليفتها في المدار.
وأرسلت أول وحدات محطة مير الروسية في عام 1986 والقاعدة الأساسية لها، وتبعتها بعد ذلك ست وحدات أُخرى ليُشكِلوا جميعًا المحطَّة الفضائية مير.
كما بدأ التجميع بعد إطلاق أول وحدة، من خلال إطلاق كل وحدة بشكل مُستقل عن طريق صاروخ بروتون - ك نحو الفضاء لتُضاف إلى الوحدة الموجودة مُسبقًا في الفضاء.
وفى البداية كان الالتحام في المنطقة الأمامية للقاعدة الأساسية، وبعدها تستخدم الذراع الروبوتية في الوحدة الجديدة ببسط ذراعها لتثبت نفسها في البوابة الخارجية للقاعدة الأساسية لمحطة مير الروسية.
وترفع الذراع الوحدة بعيدًا عن بوابة رسو السفن الفضائية ومن ثم تدويرها بشكل نصف دائري للالتحام مع المحطة، وتتكرر العملية مع كل وحدة مكونة هذه المحطة التي حققت العديد من الإنجازات الفضائية.
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