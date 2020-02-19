شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2014 لـ 2020 .. هكذا غير فيس بوك تطبيق واتس آب منذ استحواذه عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى استحواذ فيس بوك على واتس آب، حيث استحوذت عليه عملاق التواصل الإجتماعى مقابل 19 مليار دولار، ليصبح بعدها وبمساعدة فيس بوك واحدا من أكبر تطبيقات التراسل الفورى فى العالم التى يعتمد عليها المستخدمون فى كافة تعاملاتهم اليومية، إذ تم إطلاق التطبيق فى 24 فبراير 2009، ووصل لأجهزة iOS و أندرويد وبحلول ديسمبر، تم تضمين خيار مشاركة الفيديو والصورة بداخل التطبيق، وبحلول فبراير 2011 تم تقديم الدردشة الجماعية فى التطبيق، وبعد بضعة أشهر، فى شهر أكتوبر، أصبح المستخدمين يتبادلون ما يصل إلى مليار رسالة فى اليوم ، وهو حدث رئيسى بحد ذاته، ثم قدم التطبيق ميزة الرسائل الصوتية فى 2013، وفيما يلى نعرض أبرز المحطات الهامة فى مشوار التطبيق منذ استحواذ عملاق التواصل الاجتماعى عليه:

2014:

فى أبريل، كان لدى واتس آب مليون مستخدم، وبحلول أكتوبر نفسه، تم بيع واتس آب إلى فيس بوك بمبلغ 19 مليار دولار، فى الشهر التالى، تم إتاحة خيار إيصال القراءة للمستخدمين.

عام 2015:

فى بداية العام، تم تقديم نسخة الويب من واتس آب.

2016:

كان 2016 عام الابتكار بالنسبة للتطبيق، حيث تم تقديم التشفير من "end to end" النهاية إلى النهاية فى أبريل، وبحلول شهر مايو، ظهر تطبيق واتس آب للأجهزة المكتبية لأول مرة، وفى وقت لاحق، فى نوفمبر، أصبح الاتصال عبر الفيديو ممكنًا أيضًا من خلال التطبيق.

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2017:

تم تضمين خيار القصص، والرد عليها أيضا، وبحلول يوليو، وصل واتس آب إلى 1 مليار مستخدم فى اليوم الواحد.

2018:

تم تقديم تطبيق Whatsapp Business بعد أن تجاوز 1.5 مليار مستخدم شهريًا فى يناير، وبحلول شهر يوليو، حصل على ميزة الاتصال الجماعى، كما تم تقديم إحدى الميزات المنتظرة لملصقات واتس آب أيضًا فى أكتوبر 2018.

2020:

وصل عدد المستخدمين النشطين بشكل يومى فى التطبيق إلى 2 مليار مستخدم يومي.