تكنولوجيا: رصد مواصفات هاتف Oppo Find X2 على شبكة الإنترنت قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Oppo Find X2 اليوم في قوائم أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت في سوق فيتنام، حيث كشف عن تصميم ومواصفات وسعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

خططت Oppo للإعلان عن هاتف Oppo Find X2 في مؤتمر يعقد يوم 22 من فبراير، إلا أن Oppo غيرت خططها بعد إلغاء معرض MWC 2020، حيث تستعد لعقد مؤتمرها في شهر مارس المقبل، إلا أن الهاتف رصد اليوم بالفعل في أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت.

ولقد أكدت التسريبات التي رصدت اليوم على أن هاتف Oppo Find X2 يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، كما يتميز الهاتف بطبقة حماية من Gorilla Glass 6، ومن المتوقع أن يضم مستشعر لكاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

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أيضاً يأتي هاتف Oppo Find X2 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة، كما تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 2160 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، كما يدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية.

ولقد أكدت شركة Oppo في وقت سابق على أن هاتف Oppo Find X2 سيضم رقاقة معالج Snapdragon 865، بينما يأتي النموذج الرئيسي مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما رصد الهاتف في benchmarks بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام أيضاً.

هاتف Oppo Find X2 يأتي بقدرة 4065 mAh، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يدعم شحن لاسلكي بقدرة 30W، مع شاحن سلكي Super VOOC 2.0 بقدرة 65W، ولقد كشفت التسريبات عن سعر هاتف Oppo Find X2 الذي ينطلق بسعر 1700 دولار.

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