تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة للبحث عن أصدقاء لم يتم تسجيلهم مسبقاً في تطبيق جهات الإتصال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة جوجل مستخدمي منصة الأندوريد خلال الفترة القادمة في البحث عن الأصدقاء في تطبيق جهات الإتصال حتى إذا لم يتم تسجيل المعلومات الخاصة بهم مسبقاً في التطبيق.

تعمل شركة جوجل على الإحتفاظ ببيانات الأشخاص الذين تواصل معهم المستخدم في وقت سابق عبر إرسال بريد إلكتروني في Gmail، لذا أتيح للمستخدمين العثور على الأصدقاء الذي لم يتم تسجيلهم في جهات الإتصال عبر contacts.google.com/other، إلا أن هذه القائمة لا يمكن الوصول إليها على منصة الأندوريد عبر تطبيق جهات الإتصال.

واليوم تدفع شركة جوجل ميزة البحث عن الأصدقاء الذي لم يتم تسجيلهم في جهات الإتصال عبر محرك البحث في تطبيق contacts على منصة الأندوريد، حيث يمكن للمستخدم كتابة إسم الشخص المراد الوصول إليه، ومن ثم سيعرض تفاصيل مقترحة لجهات الإتصال إن وجدت، كما سيظهر إختيار أخر بعنوان”Other contacts”، والذي يتيح البحث عن جهة الإتصال في خدمات وحسابات جوجل المختلفة.

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أيضاً يمكن للمستخدم النقر على إختيار محدد ليتم عرض تفاصيل أكثر حول جهة الإتصال، كما سيتاح للمستخدم حفظ التفاصيل الجديدة.

يذكر أن الميزة الجديدة أعلن عنها من جوجل اليوم في سجل التغييرات الجديدة لتطبيق جهات الإتصال، حيث تتوفر في الإصدار Contacts v3.17.1، كما تتاح أيضاً للإصدارات القديمة بدءاً من v3.15.2، لذا ستكون الميزة متاحة عند تحميل الإصدار الجديد من جوجل بلاي، أو عبر APK Mirror.

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