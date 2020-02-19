صور رسمية مسربة تستعرض لنا Galaxy M31 بثلاثة ألوان، وإليكم المواصفات التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M31 في اليوم 25 من شهر فبراير الجاري بالهند. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الرسمية لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا تصميم Galaxy M31 من مختلف الزوايا، والألوان الثلاثة التي سيأتي بها الهاتف.

كما تلاحظون، الهاتف Galaxy M31 سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف، وبالضبط في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن زر التشغيل إلى جانب أزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن من الهاتف.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M31 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-U Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M31 سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0.

من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بعرض الهاتف Galaxy M31 للبيع مقابل ما يُعادل 208 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيتم توفير هذا الهاتف للبيع باللون الأسود والأزرق والأحمر.