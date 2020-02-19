Huawei P40 و Huawei P40 Pro يظهران على موقع TENAA

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أننا في بداية العام 2020، فمن المفترض أن يتوقع الجميع قدوم سلسلة هواتف Huawei P40 Series الرائدة من شركة Huawei في المستقبل القريب. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro يحصلان على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما يلمح لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذين الهاتفين.

وبغض النظر عن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro، فمن المتوقع أن تقوم شركة Huawei كذلك بالكشف عن هاتف رائد أخر يُدعى Huawei P40 Premium سيضم خمس كاميرات في الخلف، بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro أربع كاميرات في الخلف.

ووفقا للشائعات السابقة، يعد الهاتف Huawei P40 Premium بتوفير تقريب بصري يصل إلى ×10، والهاتف Huawei P40 Pro بتقريب بصري يصل إلى ×5، بينما يعد الهاتف Huawei P40 العادي بتقريب بصري يبلغ ×3. من خلال إستخدام مستشعر جديد، من المتوقع أن تقوم Huawei برفع دقة الكاميرا الأساسية إلى 52 ميغابكسل وإستخدام تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Quad Bayer.