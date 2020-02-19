خدمة Google Stadia أصبحت متوفرة الآن على المزيد من الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة الألعاب السحابية Google Stadia، كانت هذه الخدمة متاحة في هواتف Google Pixel فقط، وهذا ما ترك ملاك الهواتف الذكية الأخرى خارج المعادلة. ومع ذلك، نحن هنا مع أخبار سارة تتمثل في أن شركة جوجل أعلنت اليوم أنها ستقوم بتوفير خدمة Google Stadia على أجهزة أخرى.

كشفت الشركة أنه إبتداء من 20 فبراير، ستقوم بجعل Google Stadia متاحة على المزيد من الأجهزة. هذا يشمل العديد من هواتف سامسونج بدءًا من Galaxy S8 وصولاً إلى سلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وكما تلاحظون، خدمة Google Stadia ستكون متوفرة على هواتف سامسونج الرائدة فقط، وهذا ما يعني بأنه في حالة إذا كنت تملك هاتف من سلسلة Galaxy A Series أو Galaxy M Series أو هاتف آخر من الفئة الإقتصادية، فأنت غير محظوظ.

الأجهزة الأخرى التي ستدعم إمكانية تشغيل خدمة Google Stadia تشمل Razer Phone و Razer Phone 2 و Asus ROG Phone و Asus ROG Phone 2. نحن نعتقد أنه مع مرور الوقت، ستقوم شركة جوجل بتوسيع نطاق خدمة Google Stadia لتشمل أجهزة أخرى، بما في ذلك هواتف iPhone، ولكن لحد الآن، الأجهزة التي تم دعمها ينبغي أن تُغطي مجموعة واسعة من اللاعبين.

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بعض المراجعات لخدمة Google Stadia كانت مختلطة، فهناك من أُعجب بهذه الخدمة، في حين أُصيب الآخرين بخيبة أمل. إذا لم تقم بالتسجيل حتى الآن، فربما عليك منحها تجربة لترى ما إذا كانت ستُحسن تجربة اللعب الخاصة بك أم لا.