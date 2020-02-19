بعد طرحه رسميا.. أبرز عيوب هاتف سامسونج الجديد القابل للطي

كتب: ضياء السقا

أطلقت شركة سامسونج رسميا هاتفها الجديد القابل للطي، جالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية.

يواصل خبراء التقنية، رصد المزايا التي تأتي بها الهواتف القابلة للطي، وسط تساؤل حول ما إذا كان هاتف "غالاكسي زي فليب" الجديد من شركة سامسونج، قد أحدث تغييرا ثوريا أم إنه لا يختلف عن الأجهزة الأخرى المتاحة في السوق.

ونقل سكاي نيوز عن موقع "cnet" المختص في الشؤون التقنية، فإن وضع زر القفل في النصف العلوي من الهاتف ليس خيارا موفقا، لا سيما لدى الأشخاص الذين يفضلون استخدام الجهاز بيد واحدة فقط.

أما الأمر الثاني الذي يثير انزعاج بعض المستخدمين، فهو التقاط صور السيلفي حين يكون الهاتف القابل للطي مغلقا، لأن المستخدم لا يرى بوضوح ما سيجري تصويره.

وبوسع المستخدم أن يلتقط صورة "سيلفي" حتى وإن كان الجهاز مطويا، لكنه يحتاج إلى الضغط بشدة على زر التشغيل على الجانب، ويمكنه أيضا أن يضبط توقيت التقاط الصورة حتى لا تكون ثمة حاجة إلى ما يعرف بـ"ذراع السيلفي".

أما البطارية فليست قوية بما يكفي أو أنه لا يتفوق على الأجهزة الأخرى، بحسب من استخدموا الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل "أندوريد 10"، لاسيما أثناء تشغيل خرائط "غوغل" أو مقاطع الفيديو وهي أكثر الأمور التي تستنزف الطاقة.

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وتصل سعة البطارية في هاتف سامسونغ القابل للطي إلى 3000 mAH، وبما أن هذا الجهاز قابل للطي فهو يضم بطاريتين في الواقع، ومن المعروف لدى الخبراء، أن وجود بطاريتين اثنتين يكون أقل نجاعة من بطارية واحدة كبيرة.

وتقول شركة سامسونغ إن المفصل الذي يتيح ثني الجهاز، لن ينكسر إلا بعد الثني لما يقارب 200 ألف مرة أي أنه سيصمد لفترة طويلة على الأرجح، وبوسع المستخدم أن يبقيه مفتوحا بأكثر من طريقة.

لكن بعض المستخدمين أبدوا عدم رضاهم عن الجهد الذي يحتاجونه حتى يقوموا بثني الهاتف وإغلاقه، بينما يقول مدافعون عن الجهاز إن الأمر يحتاج إلى الاعتياد فقط، وبعدئذ، ستصبح مسألة الطي مألوفة وسهلة.

ونقلت "العربية نت"، عن مسؤولين تنفيذيين في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولاراً، وسيكون متاحاً بدء من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

يشار إلى أن هاتف سامسونغ السابق القابل للطي جالاكسي فولد كان أكبر حجما ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة، بسبب شكله، وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار.

وفي سياق متصل، قالت سامسونج إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد جالاكسي إس20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس آذار بسعر يبدأ من 999 دولاراً.

وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، بينما يقتصر جالاكسي زد فليب على تكنولوجيا الجيل الرابع.