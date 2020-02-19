أدوبي تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق فوتوشوب مع مزايا جديدة

أطلقت شركة (أدوبي) Adobe في 19 شباط/ فبراير 1990 تطبيق تحرير الصور (فوتوشوب) Photoshop لأول مرة، وهي اليوم تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاقه بتقديم العديد من المزايا الجديدة للتطبيق.

وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت أول إصدار من تطبيق فوتوشوب لجهاز (1-بت 1986 ماكنتوش بلس) 1-bit 1986 Macintosh Plus الذي لم تكن مواصفاته تتعدى معالجًا بتردد 8 ميجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 ميجابايت. واليوم يعد التطبيق من أشهر وأكثر تطبيقات تحرير الصور احترافيةً واستخدامًا.

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وطور تطبيق فوتوشوب الأخوان (توماس وجون نول) اللذان رخصّا التطبيق لشركة أدوبي التي أطلقته رسميًا في 19 شباط/ فبراير 1990. وكان جون قد نشر أول عرض على الإطلاق للحديث عن مزايا أول إصدار من تطبيق فوتوشوب قبل 30 عامًا.

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واحتفالًا بمرور 10,950 على إطلاق التطبيق، أطلقت أدوبي عددًا من المزايا الجديدة لتطبيق فوتوشوب على أجهزة سطح المكتب، وحواسيب آيباد اللوحية. وشملت مزايا نسخة سطح المكتب تحسين أداة التعبئة المدركة للمحتوى، ودعم واجهة المستخدم الداكنة لنظام ماك أو إس، بالإضافة إلى أداة تحديد الأجسام، وإعدادات الطباعة القادمة إلى حواسيب آيباد.