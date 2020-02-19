تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على دعم هواتف P40 و P40 Pro الإتصال بشبكات 5G

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي انطلقت من TENAA اليوم، على أن إصدارات هواوي المرتقبة من هواتف P40 و P40 Pro تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.
تستعد شركة هواوي للإعلان عن هواتف P40 و P40 Pro في مؤتمر يعقد في شهر مارس المقبل، إلا أن العملاق الصيني لم تحدد موعد المؤتمر بشكل دقيق حتى الآن، كما أكدت التسريبات على عقد المؤتمر القادم في باريس.
تستمر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في إطلاق مزيد من الإصدارات الجديدة التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، حيث قدمت سامسونج مؤخراً الإصدارات الجديدة من هواتف 5G من سلسلة هواتف Galaxy S20، كما كشفت شاومي أيضاً عن سلسلة هواتف Mi 10 بميزة الإتصال بشبكات 5G.
وتتجه هواوي هذا العام في الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P40، إلى التركيز فقط على إطلاق هواتف 5G، وهو ما أكدته تسريبات TENAA، كما أعتمد كلاً من هاتفي P40 و P40 Pro رسمياً في الصين إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان في بداية شهر مارس.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الإختلاف بين إصداري P40 و P40 Pro هذا العام يأتي في حجم الشاشة، بينما يضم كلا الهاتفي رقاقة Kirin 990 5G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدارات هواوي الجديدة.
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