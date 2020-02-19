تفشي فيروس كورونا قد يؤثر بشدة على قطاع الهواتف الذكية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم الكثير منكم الآن، فإن تفشي فيروس كورونا قد أثر على العالم بأكثر من طريقة. لقد تأثرت الرحلات، وتزايد أعداد الوفيات، وبالطبع تأثر السوق أيضًا حيث أُجبرت الشركات على تعليق العمليات للمساعدة في منع إنتشار الفيروس.

حذرت شركة آبل نفسها أيضًا من أنها قد تحصد عائدات أقل من تلك المتوقعة في البداية، ولكن يبدو أن شركة آبل ليست وحدها. ووفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة TrendForce، فهي تقترح أن تفشي فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير جدًا على قطاع الهواتف الذكية ككل.

ويتوقعون أن يتقلص إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 12 في المئة خلال هذا الربع، وأن تصل شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 إلى نحو 1.381 مليار وحدة. ويمُثل هذا إنخفاضًا بنسبة 1.3 في المئة، وسيكون أقل معدل إنتاج منذ العام 2016، مما يجعله المستوى الأدنى التي يصل إليه قطاع الهواتف الذكية في السنوات الخمس الماضية. تحذر مؤسسة TrendForce أيضًا من إحتمال أن تكون الأرقام أقل مما يتوقعون.

ومع ذلك، ينبغي أن لا تكون هذه التوقعات مفاجئة لأحد، وذلك لأن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتصنيع هواتفها الذكية في الصين، بما في ذلك Apple و Huawei و Xiaomi و Oppo و Vivo وغيرها من الشركات الأخرى. ومع ذلك، من المرجح أن يتعافى قطاع الهواتف الذكية في نهاية المطاف، ولكن لا تتفاجأ إذا أصبح شراء هاتفك المفضل هذا العام أكثر صعوبة.