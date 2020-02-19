آبل تحذر المستثمرين بإحتمال تباطؤ الإيرادات في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتحديث نتائجها المالية المتوقعة التي أعلنت عنها في شهر يناير الماضي، وقد أبلغت المستثمرين الآن في التقرير المالي الجديد أنها تتوقع إنخفاضًا على مستوى الإيرادات وتباطؤ مبيعات iPhone.

نظرًا لتفشي فيروس كورونا، تعمل المصانع التي تُشرف على تصنيع هواتف iPhone بشكل أبطأ من المعتاد. أعيد فتح المصانع، ولكنها لم تكثف الإنتاج حتى تلبي شحنات iPhone المتوقعة من آبل. نتيجة لذلك، ستتأثر شحنات iPhone، بما في ذلك الطرازات الحالية وiPhone 9 المتوقع صدوره في شهر مارس المقبل.

يشير التقرير المالي الجديد أيضًا إلى أن شركة آبل والمحلات الشريكة تعمل لساعات محدودة وإستقبلت عددًا محدودًا من العملاء في الصين. كل هذا يعني أن شركة آبل لن تستطيع إستقطاب العائدات التي كانت تتوقعها في الربع الحالي. ومع ذلك، تُطمئن شركة آبل الجميع بأنها ” لا تزال قوية ” وأن هذا الإضطراب في أنشطتها التجارية مؤقت فقط.