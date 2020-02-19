شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا قد يتسبب فى تأجيل إطلاق جهاز iPad Pro جديد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة أبل من أكبر المتضررين من تفشى فيروس كورونا، حيث أعلنت الشركة يوم الاثنين أنها تتوقع انخفاض إيراداتها للربع الثانى، وكشف تقرير حديث صادر عن بلومبرج أن الفيروس المدمر قد يتسبب فى تأجيل هدف الشركة المتمثل فى إطلاق iPad Pro جديد فى وقت مبكر من هذا العام.

خططت شركة أبل لطرح نسخ محدثة من جهاز iPad Pro فى النصف الأول من عام 2020، مع كاميرات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى جهاز أيفون منخفض التكلفة، والذى يُقال أن سعره سيبلغ نحو 400 دولار، والذى يمكن إصداره فى مارس، وبينما يبدو أن إطلاق هاتف الأيفون يسير على الطريق الصحيح، فإن خطط iPad Pro يمكن وقفها بسبب الفيروس، حسب بلومبرج.

وقد تأثرت سلسلة إمداد شركة أبل، التى تتركز إلى حد كبير فى الصين، بشكل كبير حيث أُجبرت المصانع فى البلاد على الإغلاق، خوفا من تفشى الفيروس.

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وقالت الشركة فى بيانها الصحفى يوم الإثنين إن إمدادات الأيفون فى جميع أنحاء العالم ستكون مقيدة مؤقتًا، نتيجة لذلك اضطرت شركة أبل إلى إغلاق المتاجر فى جميع أنحاء البلاد فى محاولة للمساعدة فى احتواء الفيروس، الذى قالت الشركة إنه ساهم فى خفض الطلب على منتجاتها داخل الصين.

وأعادت أبل لافتتاح متاجرها الرسمية فى الصين تدريجياً، كما فتحت مراكز عقودها ومكاتبها الرسمية، ولأن الصين تمثل أهم الأسواق الدولية، فإن تراجع مبيعاتها فيها ستؤثر حتماً على إيرادات الشركة.

جدير بالذكر أودى الفيروس سريع الانتشار بحياة نحو 1900 شخص فى الصين وأصيب به قرابة 72 ألفا، مما أجبر الملايين على لزوم منازلهم، محدثا انقطاعا فى سلاسل الإمدادات وتأخيرا فى إعادة تشغيل المصانع رغم انقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التى جرى تمديدها.