الإعلان عن نسخة جديدة من الهاتف Realme C3 مع ثلاث كاميرات في الخلف ومستشعر البصمة في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة Realme عن هاتف جديد من الفئة الإقتصادية يُدعى Realme C3، وهو الهاتف المتوفر حاليًا في الهند. الآن، قررت شركة Realme الكشف عن نسخة جديدة من هذا الهاتف تُدعى Realme C3، والتي تضم كاميرا إضافية في الخلف.

النسخة الجديدة من الهاتف Realme C3 تضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو والتي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر القريبة جدًا.

الفرق الأخر بين النسخة الجديدة والنسخة الحالية من الهاتف Realme C3 هو تواجد مستشعر بصمات الأصابع الذي تدعي شركة Realme أنه سيفتح الهاتف في غضون 0.27 ثانية. وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio G70، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن العكسي، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB و 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.





وكما تتوقعون على الأرجح، فالهاتف Realme C3 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI. عمومًا، الهاتف Realme C3 الجديد سيكون متوفرًا للشراء هذا الشهر مقابل 130 دولار أمريكي.