موزيلا تطلق تطبيق VPN لأجهزة أندرويد .. لكنه ليس مجانيًا

قدمت مؤسسة موزيلا Mozilla، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطوير متصفح الويب فايروفكس Firefox، خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من خلال تطبيق مخصص يسمى شبكة فايرفوكس الخاصة Firefox Private Network VPN.

ويعني ذلك أن الخدمة قد توسعت بعد أن كانت مقتصرة على نظامي ويندوز 10 و Chrome OS، لكن التطبيق الجديد ما يزال في المرحلة التجريبية، ويمكن للمستخدمين المهتمين إضافة معلوماتهم إلى قائمة انتظار، لكن يحتاج المستخدم إلى دعوة من أجل التسجيل.

وبمجرد الحصول على دعوة، يجب دفع مبلغ 4.99 دولارًا شهريًا، وذلك لأن الخصوصية ليست مجانية، مع الإشارة إلى أن هذا السعر تجريبي لمدة محدودة، وتعد موزيلا في المقابل بعدم تسجيل حركة مرور الشبكة أو سجل التصفح.

ويستخدم تطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة VPN بروتوكول Wireguard الجديد، والذي من المفترض أن يكون أسرع وأكثر أمانًا من المعايير الأخرى مثل OpenVPN أو IPsec، مع الإشارة إلى أن معظم خدمات VPN لا تدعم معيار WireGuard، لذلك من المحتمل أن تكون هذه الميزة رئيسية لخدمة موزيلا.

ويتم تشغيل الخدمة بواسطة Mullvad VPN، والتي تدعي أن لديها سياسة عدم تسجيل الدخول، وقالت موزيلا: يمكن للتطبيق دعم خمسة أجهزة متزامنة في وقت واحد، إلى جانب استخدام الخوادم الموجودة في أكثر من 30 دولة.

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وكانت المؤسسة قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي برنامج VPN للأشخاص في الولايات المتحدة من خلال إضافة مخصصة لمتصفح فايرفوكس فقط، كما لدى بعض المتصفحات، مثل أوبرا Opera، خدمة VPN مدمجة، ومع ذلك، فإن هذه الخدمات لا تضمن عدم تسجيل حركة مرور الشبكة أو سجل التصفح.

وعلى عكس خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية التي تأتي مع متصفحات مثل أوبرا، فقد كانت موزيلا تهدف دائمًا إلى أن تكون الخدمة مدفوعة، وذلك لتجنب الاستفادة من بيانات المستخدم، وقالت المؤسسة إنها تعمل على تقديم الخدمة إلى المزيد من المنصات والمناطق.