IFixit يفكك Galaxy Z Flip ويكشف أن الغبار قد يصل لداخله

نشر موقع iFixit، المتخصص في تفكيك وتقييم إمكانية إصلاح الأجهزة المحمولة، لتفكيك هاتف سامسونج الأحدث القابل للطي المسمى Galaxy Z Flip، مما يعطي المستخدمين نظرة فاحصة على الأجزاء الداخلية للهاتف ويكشف بنيته وطبقة الألياف الواقية المدمجة في المفصل، والتي قد لا تمنع الكثير من الغبار من الدخول إلى الهاتف.

وينصب التركيز حاليًا على الهاتف الذكي Galaxy Z Flip الذي تم إطلاقه حديثًا، حيث من الواضح أن الجهاز مثير للإعجاب فيما يتعلق بالهندسة، لكنه يعاني من بعض العيوب من حيث التصميم والبناء، مما قد يؤدي إلى مشاكل في المتانة.

وكانت شركة سامسونج قد سلطت الضوء على كيفية أن مفصل الهاتف يحتوي على طبقة من الألياف الواقية التي تهدف إلى حجز الغبار والتراب ومنعه من الدخول إلى الهاتف، ولإثبات ذلك، فقد وضع موقع iFixit هذه الطبقة من الألياف الواقية تحت الاختبار.

وأغلق فريق اختبار موقع iFixit الهاتف ووضعه ضمن كيس من الغبار الملون، وبعد إخراج الهاتف من الكيس كان يحتوي على الكثير من الغبار، والذي وصل إلى داخل الهاتف، مما جعل المفصل يتوقف عن الفتح بالكامل.

وفكك الموقع الهاتف بعد ذلك إخراجه من الكيس وأزال المفصل الذي كان مغطى بالغبار، كما كان من الواضح أن طبقة الألياف الواقية المدمجة في المفصل تبدو نظيفة تمامًا، مما قد يوحي بأنها غير قادرة فعليًا على منع هذا القدر من الغبار من الوصول إلى الداخل.

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وتشير سامسونج في مستندات الدعم إلى أن الهاتف ليس مقاومًا للماء أو الغبار، كما أن شاشة البداية توضح هذا الأمر عند تشغيل الهاتف لأول مرة.

ويوضح موقع iFixit أن اختباره للغبار لا يتناسب بالضرورة مع الاستخدام العادي في العالم الحقيقي، مضيفًا أن طبقة الألياف الواقية المدمجة في المفصل لهاتف Galaxy Z Flip قد تكون مصممة بشكل أفضل لصد الغبار اليومي الموجود ضمن الجيب أكثر من كونها قادرة على التعامل مع المسحوق الدقيق للغاية الذي استخدمته الموقع.

يذكر أن الهواتف الذكية القابلة للطي أصبحت رائجة هذه الأيام، وبالرغم من أنها تأتي بسعر مرتفع، إلا أن هذه الأجهزة تبدو مطلوبة، وبغض النظر عن أن جودة التصنيع قد تحسنت مقارنةً بما عرضته الشركات في العام الماضي، إلا أن القلق حول تلك الجودة ما يزال ماثلًا بسبب السعر المرتفع لهذه الأجهزة.