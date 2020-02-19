شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كتاب جديد يكشف: مارك زوكربيرج لديه موظفين مخصصين لتجفيف عرقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كتاب "Facebook: The Inside Story" ، الجديد الذى صدر هذا الشهر للكاتب الأمريكى "ستفين ليفى" عن بعض الأسرار الخاصة بشركة فيس بوك ورئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، ووفقا للكتاب الذى قامت وكالة بلومبرج بمراجعته، يقال إن زوكربيرج يطلب من أعضاء فريق العلاقات العامة الخاص به تجفيف عرقه الناجم عن التوتر قبل الخطب الكبيرة.

وهناك بعض السياق التاريخى الذى يدعم الفكرة القائلة بأن زوكربيرج يتعرق تحت الضغط، إذ تعرق بشكل واضح فى مقابلة على المسرح مع الصحفية التقنية كارا سويشر فى حدث فى عام 2010.

وقالت ليز بورجوا المتحدثة باسم فيس بوك فى رسالة الكترونية لموقع Business Insider ردا على هذه الأقاويل: "أشك فى أن هذا صحيح، وإذا كان الأمر كذلك فسيكون حدث بناءً على طلب من فريق العلاقات العامة لدينا، ولكن بالتأكيد يمكن لأى شخص يرتدى قميصًا رماديًا أن يفهم ما يحدث".

ويصف الكتاب مارك زوكربيرج بأنه منشغل بصورته العامة، ويصف الكتاب يصف أيضًا شيريل ساندبرج رئيسة العمليات بالشبكة الاجتماعية بأنها مهووسة بصورتها العامة، إذ تتظاهر بأنها متوترة فى المقابلات فى محاولة للحصول على أسئلة أسهل من الصحفيين، وهو الادعاء الذى ردت عليه المتحدثة باسم فيس بوك بتغريدة على تويتر، تقول بها: "ليس هناك أى شيء مزيف بشأن تصرفات ساندبرج فى المقابلات".

Advertisements

جذبت مراجعة بلومبرج للكتاب الجديد انتباه جاك دورسى الرئيس التنفيذى لموقع تويتر، الذى قال مازحا بأنه سيضيف خدمات تجفيف الإبط لفريق الاتصالات التابع له، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب شيئا مشابهًا من قبل.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها دورسى الحكايات الغريبة عن زوكربيرج، إذ قال العام الماضى خلال مقابلة معه إن زوكربيرج دعاه ذات مرة على العشاء، بعد أن قام بقتل معزة بنفسه وطهيها من أجله.