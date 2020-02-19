شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يطرح موقع تويتر ميزة "الاستوريز" قريبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ تويتر على شركة Chroma Labs المطورة لتطبيق Chroma Stories لتعديل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بانستجرام وقصص فيس بوك وسناب شات، مما يشير إلى أن تويتر يفكر في إطلاق ميزة جديدة لمنافسة باقى تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي ومواكبة المنافسة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، قالKayvon Beykpour ، قائد فريق تويتر، إن موظفي Chroma Labs سوف ينضمون إلى فرق المنتجات والتصميم والهندسة بموقع التغريدات.

وأعلنت Chroma Labs أيضًا على تويتر أنها ستغلق نشاطها التجاري على الفور، لكن يمكن متابعة استخدام تطبيق Chroma Stories للمستخدمين الحاليين بشكل عادى، وسيتم تحديثه فقط عند حدوث مشكلات على هواتف أيفون، لكنه لن يحصل على ميزات جديدة بعد الآن.

على الرغم من إيقاف تشغيل التطبيق، كشفت الشركة أنها عملية استحواذ كاملة، إذ سينضم موظفي Chroma Labs إلى قسم المحادثات في تويتر ولكن مرة أخرى، لم يقل المتحدث الرسمي ما إذا كان تويتر يطور ميزة تشبه القصص أم لا.

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وتأتى هذه الخطوة ضمن محاولات تويتر لطرح مزايا جديدة لنيل رضا المستخدمين والتخلص من المشكلات المزعجة، إذ أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة منذ عدة أيام إضافة جديدة تسمى "Safe DM”، في محاولة لمنع المستخدمين من تلقي صور غير مرغوب فيها.

وتوصلت مدير قسم التطوير في تويتر Kelsey Bressler إلى الفكرة بعد أن تلقت صورة عارية غير مرغوب فيها من رجل، وبحلول الجمعة الماضية أصبح البرنامج المساعد - المسمى Safe DM - الذي يحظر ويحذف الصور الإباحية المرسلة عبر الرسائل المباشرة، متاحًا لمستخدمي تويتر.

وبحسب التقارير فإن هذه الخطوة تأتى ضمن مجموعة الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية، فيما ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة من دون ظهور أي محتوى إباحي عليها، حيث تمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"، حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.