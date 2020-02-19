شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض حاد فى أعداد الطيور فى الهند.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة شاملة أن الكثير من أنواع الطيور فى الهند شهدت انخفاضا حادا فى أعدادها فى العقود الأخيرة، واعتمدت الدراسة، التى أعدها مجلس الطيور الهندى، على ملاحظات أكثر من 15 ألفا من مراقبى الطيور الذين ساعدوا فى تقييم وضع 867 نوعا من الطيور.

وكشفت الدراسة أن أضخم تراجع تم تسجيله فى أعداد النسور والطيور المغردة والطيور الساحلية المهاجرة، وفى الوقت نفسه، أظهرت الدراسة زيادة أعداد الطاووس الذى يعد الطائر الوطنى فى الهند بصورة كبيرة.

وأرجعت الدراسة تراجع أعداد أنواع عديدة من الطيور لعمليات الصين وفقدان الموائل الطبيعية، كما تمثل حوادث الاصطدام بخطوط الكهرباء الهوائية تهديدا رئيسيا للطيور.

وتعد هذه أول دراسة شاملة من نوعها حيث قامت بتقييم الانخفاض فى أعداد الطيور على مدى ال(25) عاما الماضية من ناحية والأعوام الخمس الأخيرة من ناحية أخرى.

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ولم تكن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها، بل أظهرت دراسة كندية حديثة انخفاض عدد الطيور فى الولايات المتحدة وكندا بأكثر من 29% أو بحوالى ثلاثة مليارات طائر خلال الخمسين عاما الماضية.

وأفادت الدراسة، التى نشرت فى دورية العلم (ساينس)، بأن الخسائر الفادحة فى مملكة الطيور تشير إلى "أزمة بيئية واسعة النطاق"، حيث تعد الطيور مؤشرًا على الصحة البيئية.

وأشارت الدراسة، وفقا لشبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، إلى أن هذا الانخفاض أثر على مجموعة متنوعة من الطيور والموائل الطبيعية، مثل الطيور المغردة والمهاجرة لمسافات طويلة مثل السنونو وأيضا عصافير الدورى، وجاء فى الدراسة أن حجم الطيور التى تشارك فى هجرة الربيع انخفض بنسبة 14 % فى السنوات الـ 10 الماضية فقط.

وتوقع الباحثون أن يحدث انخفاض مستمر فى أعداد الطيور فى جميع الموائل فى البلدين التى تأثرت بشدة من جراء النشاط البشرى، مثل التوسع الحضرى والإنتاج الزراعى المكثف، لدرجة أنها لم تعد تناسب التجمعات القوية للحياة البرية، ومؤكدين أن التغير المناخى سيفاقم من حجم المشكلة.