شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطلق بنجاح قمرا صناعيا لمراقبة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أبحاث الفضاء الحكومي فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق أول قمر صناعى فى العالم لمراقبة البيئة كورى الصنع بنجاح.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق صاروخ أريان - 5 الذى يحمل القمر الصناعى تشوليان -2 بى والذى يزن 3.4 طن لرصد حركة الغبار الناعم والملوثات الهوائية الأخرى فى منطقة شرق آسيا من جيانا الفرنسية الساعة 07:18 مساءً. (بالتوقيت المحلي) ، وفقًا لمعهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي.

وتم تفريق القمر الصناعي من الصاروخ بعد 31 دقيقة من إطلاقه وأجرى أول اتصال مع محطة تتبع أرضية في أستراليا.. ومن المتوقع أن يبدأ تشوليان -2 بي في تنفيذ مهام معينة في أكتوبر، مع تشغيل جميع الأنظمة بالكامل في عام 2021.

وقال المعهد إن القمر الصناعي متعدد الأغراض مجهز بمقياس مراقبة البيئة الثابت بالنسبة للأرض(جي إي إم إس) الذي يمكنه مراقبة وتتبع الغبار الناعم و20 نوعًا من ملوثات الهواء ، بما في ذلك الأوزون وثاني أكسيد الكبريت والفورمالديهايد.

وأضافت أن نظام (جي إي إم إس) يتقدم بعامين إلى ثلاثة أعوام على أجهزة استشعار مماثلة يجري تطويرها للاستخدام من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وسيكون قادرا على تغطية منطقة يبلغ طولها حوالي 5 آلاف كيلومتر.

وسُيسمح للقمر الصناعي الكوري الجنوبي بالاحتفاظ بعلامات تبويب وثيقة حول جميع أنواع الملوثات في المنطقة ، ولعب دور مهم في مراقبة الهواء عالميا..كما أن المعلومات التي يتم جمعها توفر تنبؤات جوية أكثر دقة وتسمح لسول بالعمل مع دول أخرى للحد من التلوث في المنطقة.

وقد تم تجهيز القمر الصناعي بأحدث تقنيات التصوير الثابت للمحيطات الأرضية (جي أو سي أي-1)، والتي يمكنها التحقق من وجود أزهار الطحالب وغيرها من ملوثات المياه.

ونظام (جي أو سي أي-1) وهي قادرة على تغطية مساحة حوالي 2500 كيلومتر 10 مرات في اليوم. الدقة البصرية المستخدمة في تشوليان -2 بي أكثر حدة بأربعة أضعاف من أجهزة الاستشعار السابقة التي تستخدمها كوريا الجنوبية، مما يجعل من السهل للغاية اكتشاف المد الأحمر والأخضر، وتحسين إمكانية إصدار تحذيرات مسبقة للمناطق التي قد تتأثر.

وقالت وكالة الفضاء إن الإطلاق الأخير يأتي بعد النشر الناجح للقمر الصناعي تشوليان -2 بي في أواخر عام 2018 ويمنح كوريا الجنوبية قدرة عالمية على مراقبة الغلاف الجوي والمحيطات.

وقد أنفقت كوريا الجنوبية 386.7 مليار وون (324 مليون دولار ) لمشروع تشوليان -2 بي، الذي بدأ في عام 2011. ودورة صلاحية القمر الصناعي هي 10 سنوات، مثل دورة تشوليان -2 إيه.