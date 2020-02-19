تكنولوجيا: 10 حقائق عن الشمس توصى ناسا كل إنسان بمعرفتها

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حقائق مهمة عن الشمس
1. الشمس هى نجمة مهمة للغاية للحياة على الأرض، توفر لنا الطاقة وتمد الحياة على كوكبنا، فهى التى تحدد الفصول والحصاد وحتى أنماط النوم لجميع الكائنات الحية على الأرض.
2. الشمس هي أقرب نجم لكوكبنا، وهذا يفسر لماذا نرى الشمس كبيرة ومشرقة.
3. الأرض تدور حول الشمس، وهو ما يتحدد عليه مدة العام، فهى مدة دوران الكواكب حول نجمه.
4. الشمس أكبر من الأرض، فيبلغ نصف قطرها 109 مرات أكبر من نصف قطر الأرض.
5. متوسط درجة حرارة سطح الشمس هو 5700 درجة مئوية، قارن ذلك مع متوسط درجة حرارة الأرض، وهو 20 درجة مئوية.
6. تبعد الشمس عن الأرض مسافة 150 مليون كم (93 مليون ميل).
7. يبلغ عمر الشمس حوالى 4.5 مليار سنة.
8. تحتوي الشمس على طبقات فى بنيتها، ولكن على عكس الأرض، تكون الشمس غازية تمامًا، لا يوجد سطح صلب.
9. تدور الشمس على محورها مرة واحدة كل 26 يومًا تقريبًا، وتتكون الشمس من الغاز، ولهذا تدور أجزائها المختلفة بسرعات مختلفة، حيث يكون أسرع دوران حول خط الاستواء وأبطأ دوران في المناطق القطبية للشمس.
10. الشمس تتغير، فيلاحظ العلماء هذه التغييرات من خلال مشاهدة البقع الشمسية، التى تزداد أو تنقص في دورة منتظمة تبلغ حوالي 10.8 سنة.
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