شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 حقائق عن الشمس توصى ناسا كل إنسان بمعرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة ناسا على موقعها الرسمى حقائق عن الشمس تحت عنوان لماذا ندرس الشمس، مؤكدة على دور هذا النجم المهم جدا للحياة على الأرض، وكيف يمدنا بالطاقة، وبجانب ذلك تلعب الشمس أيضًا دور مرساة كبيرة، مما يخلق جاذبية تحافظ على كوكبنا والكواكب الأخرى للنظام الشمسي في مساحة صغيرة، فإذا لم يكن هناك شمس، فإن كوكبنا ببساطة سيطير في الكون.





حقائق مهمة عن الشمس

1. الشمس هى نجمة مهمة للغاية للحياة على الأرض، توفر لنا الطاقة وتمد الحياة على كوكبنا، فهى التى تحدد الفصول والحصاد وحتى أنماط النوم لجميع الكائنات الحية على الأرض.

2. الشمس هي أقرب نجم لكوكبنا، وهذا يفسر لماذا نرى الشمس كبيرة ومشرقة.

3. الأرض تدور حول الشمس، وهو ما يتحدد عليه مدة العام، فهى مدة دوران الكواكب حول نجمه.

4. الشمس أكبر من الأرض، فيبلغ نصف قطرها 109 مرات أكبر من نصف قطر الأرض.

5. متوسط درجة حرارة سطح الشمس هو 5700 درجة مئوية، قارن ذلك مع متوسط درجة حرارة الأرض، وهو 20 درجة مئوية.

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6. تبعد الشمس عن الأرض مسافة 150 مليون كم (93 مليون ميل).

7. يبلغ عمر الشمس حوالى 4.5 مليار سنة.

8. تحتوي الشمس على طبقات فى بنيتها، ولكن على عكس الأرض، تكون الشمس غازية تمامًا، لا يوجد سطح صلب.

9. تدور الشمس على محورها مرة واحدة كل 26 يومًا تقريبًا، وتتكون الشمس من الغاز، ولهذا تدور أجزائها المختلفة بسرعات مختلفة، حيث يكون أسرع دوران حول خط الاستواء وأبطأ دوران في المناطق القطبية للشمس.

10. الشمس تتغير، فيلاحظ العلماء هذه التغييرات من خلال مشاهدة البقع الشمسية، التى تزداد أو تنقص في دورة منتظمة تبلغ حوالي 10.8 سنة.