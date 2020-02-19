بعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطيّ.. تسريبات تكشف مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 2 القادم

بعد أيام من إطلاق شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها الجديد القابل للطيّ Galaxy Z Flip، بدأت بعض المواقع المختصة بالشأن التقني ومواقع التواصل الاجتماعي بتسريب معلومات تتعلق بالجيل القادم من هذه الأجهزة.

ونشر المدون الشهير بين جيسكين تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تتضمن بعض المعلومات الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip 2 القادم.

وقال جيسكين إن هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip 2 سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابيكسل، بقدرة تقريب كبيرة تعادل 30X.

Advertisements

وأشار المدون الشهير إلى أن الشاشة الأساسية للهاتف القابلة للطي ستكون بمقاس 6.8 بوصة، كما سيحصل على شاشة ثانوية صغيرة بمقاس 3.2 بوصة، مثبتة على هيكله من الخارج.

كما سيكون الهاتف القادم قادراً على العمل مع شبكات 5G الخلوية، وسيزود بمعالج Snapdragon 875 الذي سيكون أقوى معالجات "كوالكوم".

يشار إلى أن هاتف Galaxy Z Flip مزود بشاشة Dynаmic АMOLED Infinity Flеx مرنة بمقاس 7.7 بوصة، ومعالج متطور ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وكاميرا أساسية بدقة (12+12) جيجابايت.