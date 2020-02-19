شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يوجد جليد على الكواكب الأخرى أو أقمارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك العثور على الجليد في العديد من الأماكن على الأرض ولكن هل يوجد جليد أيضا على الكواكب الأخرى؟ هذا هو السؤال الذى أجاب عليه علماء الفلك، فإن الأرض ليست العالم الجليدي الوحيد الذي نعرفه، ويمكن العثور على الجليد في العديد من الأماكن في نظامنا الشمسى، ومن بين هذه الأماكن بعض الكواكب والأقمار أيضا، وهنا نرصد عدد كبير من هذه الأجسام الفضائية التى تحتوى على الجليد وفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa.gov".

عطارد

عطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، وهذا لا يعني أن وجود جليد عليه صعب جدا إلا أنه يحتوى على الجليد بسبب حفره العميقة جدًا التى لا ترى ضوء الشمس، وتكون باردة دائمًا.

فقد شهدت مهمة ناسا في برنامج ماسنجر نقاط مضيئة في القطبين الشمالي والجنوبي من عطارد، حيث يعتقد العلماء أن البقع المضيئة قد تكون في الحقيقة جليد مائي عميق داخل الحفر،وقد تكون احضرته المذنبات والنيازك التي تضرب سطح الكوكب.

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المريخ المريخ هل تعلم أن كلا القطبين على سطح المريخ لهما أغطية جليدية تنمو وتتقلص مع المواسم، تصنع هذه الغطاء الجليدي أساسا من جليد الماء، فخلال فصل الشتاء بالقرب من القطبين ، يتجمد ثاني أكسيد الكربون في الجو ويسقط على السطح.

وكان دليل ناسا على ذلك في عام 2017، حين التقطت مركبة Mars Reconnaissance Orbiter صوراً للكثبان الرملية حول القطب الشمالي للمريخ، وكانت سفوح هذه الكثبان الرملية مغطاة بثلج ثاني أكسيد الكربون والجليد.





جليد الميثانويوجد أيضا الجليد على أورانوس ونبتون، ولكنه يحتوى على مواد كيميائية مثل الميثان والكبريت والأمونيا في أجوائهما الباردة، لذلك يطلق عليهما "عمالقة الجليد"، حتى إن بلوتو أيضا به جليد من الميثان تم اكتشافه مؤخرا.





أقمار تحتوى على طبقات جليد

يوجد جليد مائي في الحفر العميقة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهذه الحفر مظلمة وباردة بشكل دائم، والتى يبحث فيها العلماء عن علامات الحياة.