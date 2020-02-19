تقرير يكشف عن موعد الإعلان عن iPhone SE 2

أفاد موقع ألماني بأن شركة آبل تعتزم عقد حدث خاص نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، ويُتوقع أن يُكرَّس الحدث للإعلان عن الجيل الثاني من هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE، إلى جانب منتجات أخرى.

واعتادت الشركة الأمريكية خلال السنوات الماضية على عقد حدثين للإعلان عن أجهزة جديدة: الرئيسي منهما يُعقد خلال شهر أيلول/ سبتمبر للإعلان عن هواتف آيفون الرائدة، أما الآخر فيُعقد خلال النصف الأول من العام للإعلان عن المنتجات الثانوية. وكان حدث المنتجات الثانوية يُعقد خلال السنوات الأربع الأخيرة مطلع شهر آذار/ مارس.

ولكن تقريرًا من موقع iPhone-Ticker الألماني ذكر أن آبل تعتزم عقد حدثها نهاية شهر آذار/ مارس 2020 للإعلان عن هاتف (آيفون إس إي 2) المنخفض المواصفات الذي سيُطرح للبيع خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان/ أبريل. وقال الموقع: إن الحدث سيُقام تحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار/ مارس المقبل، ليبدأ طرح الهاتف اعتبارًا من يوم الجمعة التالي الموافق 3 نيسان/ أبريل.

ومع أن الموقع الألماني الذي نشر التقرير لا يتمتع بأي سجل سابق من التسريبات أو التوقعات، إلا أنه قال: إنه حصل على المعلومات “من بيئة آبل مباشرةً”. ومع ذلك، فإن التقرير يتماشى مع ما فعلته الشركة خلال السنوات الماضية، إذ عقدت الحدث في 9 آذار/ مارس في عام 2015، ثم في 21 آذار/ مارس في عام 2016، ثم في 27 آذار/ مارس في عام 2018، ثم في 25 آذار/ مارس في عام 2019، لذا إن لم يُعتقد الحدث في التاريخ الذي حدده الموقع، فقد يُعقد في الأسبوع السابق.

وخلال السنوات الماضية كرست آبل الحدث للإعلان عن منتجات ثانوية، إذ أعلنت في عام 2015 عن ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch، وإصدارات جديدة من حاسوبها المحمول (ماك بوك) MacBook، وفي عام 2016 أعلنت عن حاسوب (آيباد برو) iPad Pro جديد وهاتف (آيفون إس إي)، وفي عام 2018 أعلنت عن إصدار جديد من حاسوب آيباد اللوحي.

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تجدر الإشارة إلى أن آبل لم تكن دائمًا تكرس الحدث للإعلان عن أجهزة جديدة، إذ اكتفت في عام 2019 بالإعلان عن خدمات جديدة، وهي: خدمتها الإخبارية (آبل نيوز) Apple News، وبطاقة الائتمان (آبل كارد) Apple Card، وخدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade، وخدمة التلفاز (آبل تي في) Apple TV.

كما يُشار إلى أن تفشي فيروس كورونا من الصين وما سيترتب عليه من تأخر عمليات الإنتاج، لذا فقد تعيد آبل النظر في الإعلان عن منتجات جديدة، خاصةً أنها أصبحت تعاني مع إنتاج المنتجات الحالية.

وفي حال عقدت آبل الحدث نهاية آذار/ مارس المقبل، فيُتوقع أن تكون المنتجات التي سيُعلن عنها هاتف (آيفون إس إي 2) – أو (آيفون 9) – الذي سيأتي مع مواصفات منخفضة وشاشة صغيرة. كما يُتوقع أن تُعلن الشركة عن نسخة مُحدَّثة من حاسوبها اللوحي (آيباد برو)، ونسخة مُحدَّثة من حاسوبها المحمول (ماك بوك برو). كما يُشاع أن الشركة ستُعلن عن نسخة مخففة من سماعة الأذن اللاسلكية باسم (أير بودز برو لايت) AirPods Pro Lite، بالإضافة إلى نسخة متقدمة باسم (أير بودز برو) AirPods Pro.