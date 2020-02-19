أداة لتحديد من لا يرتدي قناع الوجه في الصين وتطبيق للانتخابات والمزيد

أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، وثغرات أمنية في تطبيق التصويت في الانتخابات قد تسمح للمتسللين التلاعب بالنتائج.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

Baidu تطور أداة ذكية للكشف عن الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه:

مع تنامي الخوف من فيروس كورونا تعمل الشركات الصينية بقوة للحد من انتشاره، وقد قام محرك البحث الرائد Baidu في الصين بتطوير أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه وسط الحشود، أو أولئك الذين يرتدونها بشكل غير صحيح.

ولأنه من الصعب على السلطات إلقاء القبض على الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة وسط الحشود الكبيرة، فلذلك ستكون أداة بايدو مفيدة جدًا في هذه الأماكن. وقالت الشركة إنها دربت الخوارزمية على أكثر من 100000صورة لتحقيق دقة التنبؤ بنسبة 96.5%.

أصبحت أقنعة الوجه ضرورية في الصين، نظرًا لأن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب عبر السعال أو العطس، أو رذاذ الجهاز التنفسي، وقد فرضت الصين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة مثل: المطاعم ومراكز التسوق ووسائل النقل العام. كما فُرض العزل على مدن بأكملها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أطلقت الحكومة الصينية تطبيقًا لمساعدة الناس على معرفة ما إذا كانوا على اتصال وثيق مع أي شخص مصاب بالفيروس.

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ثغرات أمنية في تطبيق التصويت قد تسمح للمتسللين التلاعب بالنتائج:

قامت ولايتا فرجينيا الغربية و(أوريجون) Oregon باستخدام تطبيق تصويت على الأجهزة المحمولة يُسمى Voatz لتسهيل عملية التصويت الغيابي خلال الانتخابات النصفية الأمريكية. ولكن وفقًا لبحث جديد أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ فإن التطبيق به عيوب أمنية كبيرة قد تسمح للمهاجمين بالكشف عن أصوات شخص ما، أو منع إرسال الأصوات، أو حتى التلاعب بها.

يقترح باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التخلي عن أي خطط في المستقبل القريب لاستخدام هذا التطبيق لإجراء انتخابات، وحتى الآن لم تنشر Voatz أي عمليات تدقيق خاصة بها، لكنها ذكرت في بيان أن بحث MIT كان يستند إلى إصدار قديم من تطبيق Voatz على نظام أندرويد، ولكن بالرغم من ذلك يؤكد الباحثون أن العيوب موجودة في الإصدار الحالي المتاح على جوجل بلاي.

أكثر من 500 إضافة لمتصفح جوجل كروم قامت بتحميل بيانات المستخدمين:

اكتشف باحثون في شركة Duo Security للأمن الإلكتروني أن أكثر من 500 إضافة لمتصفح جوجل كروم – تصل أعداد تنزيلها لملايين المرات من متجر كروم – قامت بتحميل بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين إلى الخوادم التي يسيطر عليها المهاجمون.

وبعد أن أبلغ الباحثون جوجل عن نتائجهم، اكتشفت الشركة أكثر من 430 إضافة أخرى تقوم بالأمر نفسه. وقد قامت جوجل منذ ذلك الحين بإزالة جميع الإضافات الضارة.

5 كاميرات مراقبة تساعدك على تأمين منزلك بعروض مغرية:

تطورت الكاميرات الأمنية المنزلية كثيرًا في الفترة الأخيرة، فقد أصبحت مزودة بالكثير من الميزات الذكية، ابتداءً من تسجيل الفيديو العالي الجودة، والرؤية الليلية، وحتى اكتشاف الحركة، والتوافق مع المساعدات الصوتية، وغير ذلك الكثير، مما يساعدك على تأمين منزلك بسهولة. لذلك نقدم لك 5 كاميرات مراقبة تساعدك على تأمين منزلك بعروض مغرية.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يعتبر الحفاظ على نظافة شاشة الهاتف طول الوقت أمرًا صعبًا؛ فغالبًا ما نجد عليها آثارًا للغبار وبصمات الأصابع وغيرها، نظرًا لاستخدامنا للهاتف على مدار اليوم، وهناك الكثير من الأشياء التي يستعملها الكثيرون لتنظيف الشاشة مثل: قِطع الأقمشة، أو بعض المنظفات. ولكن يوجد 7 أشياء يجب ألا تستخدمها أبدًا في تنظيف شاشة الهاتف، لأنها قد يكون لها تأثير سلبي بالغ على الشاشة على المدى الطويل.