شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تجرى محادثات لاستخدام بطاريات CATL الخالية من الكوبالت في سياراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة تسلا في مراحل متقدمة من المحادثات لاستخدام بطاريات من شركة CATL لا تحتوي على الكوبالت - وهو أحد أغلى المعادن في بطاريات السيارات الكهربائية - في السيارات المصنوعة في مصنعها في الصين، حيث يمثل التبني المرة الأولى التي تدرج فيها شركة صناعة السيارات الأمريكية ما يسمى ببطاريات فوسفات الليثيوم الحديد (LFP) في صفها، حيث تسعى إلى خفض تكاليف الإنتاج وسط تعثر مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية في الصين.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقال أحد الأشخاص المعنيين مباشرة بهذه المسألة، أن "تسلا" تتحدث مع الشركة الصينية منذ أكثر من عام لتزويدها ببطاريات LFP ستكون أرخص من بطارياتها الحالية بنسبة كبيرة، لكن الشركتين رفضتا التعليق على هذه المعلومات في الوقت الراهن.

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وعادة ما يستخدم مصنعي السيارات الكهربائية بطاريات النيكل والكوبالت والألومنيوم (NCA) أو بطاريات النيكل المنجنيز والكوبالت (NMC) في سيارات الركاب نظرًا لارتفاع كثافة الطاقة فيها، وهو أمر مهم في تحديد مدى قدرة محرك السيارات الكهربائية على القيادة في شحنة واحدة، فيما قال البعض إنه لتعزيز كثافة وسلامة بطاريات LFP الخاصة بها، تعمل شركة CATL على ما يسمى بتقنية تحويل الخلية إلى حزمة.

وقال أحد الأشخاص إنه لم يكن من الواضح إلى أي مدى تنوي شركة Tesla استخدام بطاريات LFP لكن الشركة المصنعة للسيارات ليس لديها خطط للتوقف عن استخدام بطاريات NCA الحالية الخاصة بها، وتعمل شركة Tesla على زيادة إنتاج سياراتها من طراز 3 في مصنعها الذي تم إنشاؤه حديثًا في شنغهاي والذي يبلغ حجمه ملياري دولار وتخفيض الأسعار للفوز بحصتها في السوق من شركات صناعة السيارات التقليدية المتميزة مثل BMW AG وDaimler AG.

وقد بدأت شركة Tesla في توصيل السيارات من المصنع في شهر ديسمبر ، مما ساعد على توفير تكاليف الشحن والرسوم الجمركية على الطرز المستوردة، وتسعى حاليًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتصنيع سيارات موديل 3 طويلة المدى في المصنع، فيما أظهرت بيانات الصناعة أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين - في إشارة إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة وخلايا الوقود - من المرجح أن تراجعت بنسبة 54.4 في المائة في يناير ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عطلة العام القمري الجديد تبدأ في وقت سابق من العام الماضي كذلك تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.