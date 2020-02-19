سامسونج ستتيح إمكانية تشغيل معدل التحديث 120Hz في دقة +QuadHD على هواتف Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الرئيسية في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series هي معدل التحديث المرتفع للشاشة والبالغ 120Hz، ولكن تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج تسمح حاليًا للمستخدمين بإستخدام معدل التحديث 120Hz في حالة إذا تم تقليص دقة الشاشة إلى +FullHD، في حين يتم تقليص معدل التحديث إلى 60Hz في حالة إذا كانت دقة الشاشة +QuadHD. ومع ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة تفيد أن شركة سامسونج ستسمح أيضًا من خلال تحديث في المستقبل بتفعيل إمكانية تشغيل معدل التحديث 120Hz في دقة +QuadHD.

الهاتف سيقوم تلقائيًا بالتحويل بين معدل التحديث 60Hz و 120Hz بناءً على التطبيق الذي تم تشغيله لإطالة عمر البطارية قدر الإمكان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإشاعة تستند على صورة لهاتف Galaxy S20 يعمل بنسخة أحدث من نظام التشغيل، وهي الصورة التي تستعرض لنا خيار إضافي يُدعى Dynamic.

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ووفقا للإدعاءات، فسوف يتم تقليص معدل تحديث الشاشة إلى 60Hz عندما تبلغ درجة حرارة البطارية 42°C أو عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 5%. وعلاوة على ذلك، سيقوم الهاتف بتقليص معدل تحديث الشاشة كذلك في حالة إذا تم تشغيل تطبيقات مثل Google Maps أو الكاميرا. والسبب الرئيسي هو إطالة عمر البطارية قدر الإمكان في الوقت الذي لن يؤثر فيه غياب معدل التحديث 120Hz على تجربة المستخدم.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إصدار التحديث الذي سيجلب معه هذه الميزة، ولكننا نتوقع صدوره في المستقبل القريب.