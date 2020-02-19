شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقبة جديدة من البرامج الخبيثة تصيب هواتف "أندرويد".. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر
وبالفعل، اكتُشف الخلل المسمى xHelper، الذي يهدف إلى إصابة الأجهزة التي تعمل بنظام جوجل بالبرامج الخبيثة، العام الماضي، ومع ذلك، يبدو الآن أن الهجوم الحالي أكثر خطورة مما اعتُقد في البداية، من خلال اتصال أحد مستخدمي "أندرويد" مع Malwarebytes، للإبلاغ عن استمرار الخلل على الرغم من إعادة ضبط الجهاز. وقال المالك: "لدي هاتف مصاب بفيروس xHelper، وهو يعود باستمرار".
وبعد البحث في الإعدادات والتوجيه عبر مجلدات لا نهاية لها على الهاتف المتأثر بالخلل، اكتشف فريق Malwarebytes حزمة مخفية قادرة على إعادة تثبيت نفسها في كل مرة يجري فيها إعادة ضبط الجهاز. وما يثير القلق أكثر، هو اكتشاف أن هناك أمرا ما داخل "جوجل بلاي"، يؤدي بالفعل إلى إعادة انتشار الخلل.
- كيف يمكن إيقاف خلل xHelper المتجدد على هواتف "أندرويد"؟
• تحميل مدير الملفات من متجر "جوجل بلاي"، الذي لديه القدرة على البحث عن الملفات والدلائل.
• تعطيل متجر "جوجل بلاي" مؤقتا لإيقاف التعرض للخلل مرة أخرى.
• التوجه إلى الإعدادات> التطبيقات> متجر "جوجل بلاي".
• الضغط على زر تعطيل.
• إجراء مسح ضوئي في Malwarebytes لنظام "أندرويد" لحذف xHelper والبرامج الخبيثة الأخرى.
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