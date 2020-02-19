كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Fennec smartwatch”…ساعة أطفال ذكية تربط الأسرة والأصدقاء

متابعة-سنيار: قام فريق التطوير في Fennec بـ “Newark” بولاية “Delaware” بإنشاء ساعة أطفال ذكية جديدة تسمى Fennec Watch One.

الساعة مصممة خصيصا للمراهقين، مما يسمح لهم بالاتصال بالعائلات والأصدقاء بأمان.

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تشمل ميزات ساعة Fennec الذكية، كونها أول ساعة ذكية مصممة خصيصا للمراهقين (أكبر من 8 سنوات)، وهي تساعدك على البقاء على اتصال مع طفلك من خلال الاتصال الهاتفي / الفيديو ومزايا المشاركة الاجتماعية الآمنة، ولا تضم YouTube أو TikTok أو Snapchat، لذا فإن طفلك لن يقضي وقتا طويلاً على الشاشة، كما أنها تحتوي على العديد من الميزات التي سيحبها أطفالك تمامًا.

ساعة Fennec متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من من 109 دولارا، حيث يقدم المشروع خصومات على التعهدات المبكرة، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال شهر يونيو 2020.