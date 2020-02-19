كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “سقف تسلا الشمسي” سيصبح عالميا في وقت لاحق من هذا العام وفقاً لـ”إيلون ماسك”

متابعة-سنيار: تم تقديم “السقف الشمسي” في أكتوبر 2016، وقد تم توزيعه على نطاق أوسع هذا العام فقط، ويعزى ذلك جزئيا إلى إصرار Tesla على إنتاج طراز 3 في الحجم.

لكن يبدو أن Tesla أصبحت جادة في جعل السقف الشمسي الخاص بها موجودا في كل مكان، ففي تغريدة على Twitter يوم الأحد، كشف الرئيس التنفيذي Elon Musk أن الشركة تخطط لتقديم السقف دوليا في وقت لاحق من هذا العام.

لم يذكر “إيلون ماسك” أسماء البلدان التي سيتم تقديم السقف فيها، لكنه قال إن السقف سوف يتم إنتاجه في البداية في Gigafactory من Tesla في نيويورك، وسيصبح الإنتاج عالميا مع مرور الوقت.

يعمل نظام السقف الشمسي Tesla على تبسيط (وتقليل تكلفة) عملية تثبيت الألواح الشمسية على سطح المبنى من خلال دمج الألواح والبلاط في لوحة واحدة، وغالبا ما أبرز Musk مظهر السقف، مدعيا أنه أكثر جاذبية بصريا من الألواح الشمسية التقليدية والأسطح التقليدية.

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شجع Musk أيضا جميع المهتمين على التقدم بطلب للحصول على وظيفة في فريق Solar Roof الخاص بـ Tesla، وتقوم الشركة بتوظيف الأسطح والمثبتات في أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، فلوريدا، هاواي، إلينوي، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو جيرسي، نيويورك، نيفادا، أوريغون، تكساس، يوتا، وفرجينيا.

وقال موقع “ماشابل” أن هناك القليل من الأخبار المقلقة اليوم بشأن التوسع في الإنتاج الدولي لشركة Tesla، فوفقا لوكالة رويترز، فقد اضطرت الشركة إلى إيقاف العمل التحضيري لشركة Gigafactory في برلين بعد أن تقدمت مجموعة حماية البيئة المحلية بشكوى إلى محكمة ألمانية.

المصنع هو رابع مصنع هائل في تسلا، إلى جانب اثنين في الولايات المتحدة وواحد في الصين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في يوليو 2021.