شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليه السماء زرقاء وهل يتغير لونها على الكواكب الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تساءلت يومًا عن سبب أن لون السماء زرقاء فيما يختلف لونها عند غروب الشمس ويميل إلى الإحمرار، فما الحقيقة خلف ذلك، هذا ما كشفت عنه وكالة ناسا الأمريكية في أحد التقارير الخاصة بها على موقع "spaceplace.nasa"، فإن الضوء من الشمس يبدو أبيض، لكنه مكون بالفعل من جميع ألوان قوس قزح وهو ما ينعكس على السماء حين تشرق الشمس، حيث يضيء الضوء الأبيض وينفصل الضوء إلى جميع ألوانه، وتنتقل الطاقة الضوئية في أمواج.

ويسافر بعض الضوء في موجات "متقطعة" قصيرة، مثل أمواج الضوء الأزرق التي تكون أقصر من موجات الضوء الأحمر.

يصل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض وينتشر في جميع الاتجاهات بواسطة جميع الغازات والجسيمات الموجودة في الهواء.

ينتشر الضوء الأزرق في جميع الاتجاهات بواسطة جزيئات صغيرة من الهواء في الغلاف الجوي للأرض، وهذا اللون الأزرق المبعثر يكون أكثر من الألوان الأخرى لأنه ينتقل كموجات أصغر وأقصر، فهذا هو السبب في أننا نرى السماء الزرقاء معظم الوقت.

كما أنه نظرًا لأن أشعة الشمس قد مرت عبر كل هذا الهواء، فإن جزيئات الهواء قد بعثر الضوء الأزرق عدة مرات في عدة اتجاهات.

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وعندما تغرب الشمس في السماء، يمر ضوءها عبر المزيد من الأجواء للوصول إلينا، فتمر أمواج أكثر من الضوء الأزرق، مما يسمح للأحمر والأصفر بالمرور مباشرة إلى عينيك.

هل السماء زرقاء على كواكب أخرى أيضًا؟

يتوقف على الجو، بمعنى أن المريخ يتمتع بجو رقيق للغاية يتكون في معظمه من ثاني أكسيد الكربون ومملوء بجزيئات الغبار الناعمة، وهذه الجسيمات الدقيقة تنشر الضوء بشكل مختلف عن الغازات والجسيمات في الغلاف الجوي للأرض، لذلك يختلف لون السماء.

أوضحت صور صادرة عن مركبة ناسا ومركبة هبطت على سطح المريخ أنه عند غروب الشمس هناك بالفعل تجربة مختلفة عن التي تحدث على الأرض، فخلال النهار، تظهر سماء المريخ لونًا برتقاليًا أو أحمرًا، ولكن مع غروب الشمس، تبدأ السماء المحيطة بالشمس في الحصول على سماء رمادية زرقاء.