تكنولوجيا: JDI تعلن عن شاشة LCD صممت لدعم نظارات الواقع الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Japan Display مؤخراً عن شاشات LCD طورت بشكل خاص لدعم الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي.

طورت شركة Japan Display شاشات LCD جديدة تدعم تفادي المشكلات الشائعة لشاشات LCD في نظارات الواقع الإفتراضي، حيث تأتي الشاشتين بحجم 2.1 إنش لكل شاشة، وبدقة عرض 1600 في 1600 بيكسل، كما تتميز الشاشات بأعلى كثافة عرض تتخطى 1000 بيكسل لكل إنش، مع معدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشات تجربة مريحة وآمنة في تقنية الواقع الإفتراضي.

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وتؤكد شركة JDI على أن الشاشات الجديدة تأتي بتصميم رقيق وخفيف الوزن، لتدعم تصميم أخف وزناً في نظارات الواقع الإفتراضي، كما تتميز شاشات JDI بقطع في الزوايا لتتوافق مع تصاميم مختلفة لنظارات الواقع الإفتراضي.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات JDI أن تدعم شاشات LCD الجديدة لنظارات الواقع الإفتراضي تفادي التشويش، والعرض الضبابي أو تأخر الإستجابة عند العرض، أو تشويش الإطارات عند الحركة، كما ستدعم إنتاج نظارات الواقع الإفتراضي بمستوى تسعير أقل خلال الفترة القادمة.

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