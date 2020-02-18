تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم هاتف GALAXY FOLD 2 القادم بقلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في تطوير الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي من سلسلة هواتف FOLD، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر صفحة Max Weinbach في تويتر، كشف عن دعم هاتف GALAXY FOLD 2 القادم لقلم stylus.

يعرف إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي بعنوان Galaxy Fold 2 حتى الآن، ولقد بدأت التسريبات مؤخراً في إستعراض المميزات التي تقدم من سامسونج في هذا الإصدار، حيث جاءت التسريبات عبر Max Winebach أحد مطوري XDA.

ولقد أشار Max Winebach في التسريبات الجديدة، إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 سيأتي بشاشة خارجية بتصميم نتوء Infinity-V، وهو نفس التصميم الذي قدم من سامسونج لهاتف Galaxy A10، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصميم إلى شاشة خارجية بحجم أكبر 4.6 إنش.

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كما تأتي الشاشة الداخلية للهاتف بحجم 7.7 إنش، مع توقعات أن يدعم الهاتف تصميم ثقب الشاشة للكاميرة كما في هاتف Galaxy S20 أو الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة.

كما تشير التسريبات إلى أن إعدادات الكاميرة الخلفية لهاتف Galaxy Fold 2 ستحاكي ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy S20 بلس، لذا سيأتي المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 ودعم OIS، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ودعم تكبير بصري حتى 3 مرات، مع فتحة عدسات f/2.0، وتسجيل فيديو بدقة 8K، مع OIS، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Galaxy Fold 2 قلم stylus كما في هاتف Galaxy Note 10، كما يأتي الهاتف بتصميم من السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ لدعم تصميم أفضل مقارنة بالتصميم الزجاجي أو من الألومنيوم في الإصدارات الحالية.

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