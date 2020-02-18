تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن رقاقة مودم X60 5G بآداء أسرع ودعم 5G في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم اليوم عن رقاقة مودم X60 5G وهي أول رقاقة مودم 5G تجمع بين Sub-6 وmmWave، كما تتميز الرقاقة بحجم أصغر، وتدعم إستهلاك أقل للطاقة.

تتميز رقاقة مودم X60 5G الجديدة بحجم أصغر من الإصدارات السابقة X50 وX55، كما تدعم الرقاقة الإتصال بشبكات 5G عالمياً، وذلك بفضل الجيل الثالث من هوائيات QTM535 mmWave.

تجمع رقاقة مودم X60 5G بين معايير Sub-6 وmmWave في FDD-TDD لدعم أفضل آداء في رقاقة المودم، حيث يمكن أن تقدم سرعة تحميل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية عبر mmWave، أو سرعة تحميل 5 جيجابت في الثانية مع Sub-6.

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ومن المقرر أن تدعم ميزة الإتصال بشبكات 5G عالمياً في مودم X60 5G الشركات المصنعة للهاتف بإطلاق إصدارات أكثر من هواتف 5G في الأسواق العالمية.

كما تتميز رقاقة مودم X60 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر، وهي ترقية جديدة لرقاقتي مودم X50 وX55 التي انطلقت من كوالكوم بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومن المتوقع أن تتيح الترقية الجديدة إدارة وتوفير الطاقة بكفاءة أفضل، كما تشغل المودم مساحة أصغر.

يذكر أن كوالكوم تخطط لإطلاق رقاقة مودم X60 5G للشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال هذا الربع، بينما تشير التوقعات إلى أن أول الإصدارات التي تضم رقاقة X60 5G سيكشف عنها خلال العام المقبل.

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