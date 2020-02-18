الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة كوالكوم رسميًا اليوم عن الجيل الثالث من مودم 5G الخاص بها، وهو المودم الذي يحمل إسم Snapdragon X60. هذا هو أول مودم يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 3 جيجابت في الثانية بحيث يدعم كل من ترددات mmWave و Sub-6GHz. وكما هو الحال مع المودم Snapdragon X55 الحالي، فالمودم Snapdragon X60 الجديد يعمل على كل من شبكات TDD و FDD للحصول على دعم حقيقي لشبكات الجيل الخامس 5G على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا شبكات 4G بالإضافة إلى شبكات 3G و 2G القديمة.

أكبر ميزة في المودم الجديد هي حجمه. بفضل تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، سيكون هذا المعالج أفضل من حيث الأداء وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة. الإضافة الأخرى في هذا المعالج هي تقاسم الطيف الديناميكي ( DSS ) والذي سيتيح لشركات الإتصالات تغيير نطاقات LTE لسرعات أعلى وتسريع وتيرة نشر شبكات 5G.

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تعد ميزة الإرسال الصوتي عبر ترددات الراديو الجديدة ( VoNR ) ميزة جديدة أخرى توفر خدمة صوتية عالية الجودة ومستقلة عبر 5G. يأتي المودم الجديد أيضًا مع وحدة QTM535 mmWave مُحدثة والتي تتميز الآن بمساحة أصغر مما يتيح للشركات تنحيف هواتفها الذكية أكثر.

من المتوقع أن يظهر المودم Snapdragon X60 5G الجديد على الأجهزة في أوائل العام 2021.