الهاتف Nubia Red Magic 5G سيصل مع 16GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - يواصل الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، السيد Ni Fei التشويق للهاتف Nubia Red Magic 5G القادم من الشركة، وقد أكد لنا للتو أنه سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 16GB ومن نوع LPDDR5. وجدير بالذكر إلى أن السيد Ni Fei كان قد شوق في وقت سابق من هذا الشهر إلى قدوم كافة طرازات Nubia Red Magic 5G مع الذاكرة العشوائية LPDDR5.

وإلى جانب ذلك، فقد تم كذلك اليوم تسريب صورة للهاتف، وهي الصورة التي تؤكد لنا أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم المعالج Snapdragon 865 جنبًا إلى جنب مع المودم Qualcomm X55 لدعم شبكات الجيل الخامس 5G. تشمل الميزات الأخرى البارزة للهاتف قدومه مع 256GB من الذاكرة الداخلية، وأصبحنا نعلم كذلك أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

كان من المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي تم إلغاؤه الآن، وبالتالي أصبحنا نجهل الآن متى سيتم بالضبط الإعلان رسميًا عن الهاتف.