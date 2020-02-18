الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro ينفد في غضون 55 ثانية بالصين

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت شركة Xiaomi في حصد 200 مليون يوان صيني من بيع الدفعة الأولى من الهاتف Xiaomi Mi 10 الذي أعلنت عنه في الأسبوع الماضي مع العلم بأنها نجحت في بيع هذه الدفعة في غضون بضع ثوانٍ. الآن، تم بيع الدفعة الأولى من الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro أيضًا، وهي الدفعة التي نفدت في غضون 55 ثانية.

كما هو الحال مع Xiaomi Mi 10 العادي، فقد نجحت شركة Xiaomi في حصد عائدات قدرها 200 مليون يوان صيني من خلال بيع الدفعة الأولى من الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، وهذا ما يعني بأن شركة Xiaomi نجحت في بيع ما بين 33 آلف و 40 آلف وحدة بناءً على الذاكرة المختارة من هاتفها الرائد الجديد.

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من الواضح أن لدى الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro صدى جيد في الصين وقد يحصدا مبيعات قوية إذا كانت شركة Xiaomi قادرة على مواكبة الطلب. ومع تفشي فيروس كورونا في الصين مما نتج عنه العديد من المشاكل، فسوف يكون تصنيع وحدات كافية بالتأكيد أمرًا صعبًا للغاية.