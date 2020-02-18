طقس الغد شديد البرودة ليلا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدا الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وباردا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على شمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والغردقة وحلايب وشلاتين نهارًا، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضاف بيان الهيئة، أن أمطار خفيفة إلى متوسطة ستسقط على مناطق متفرقة من البلاد، تصبح غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مؤكدا أن الرياح معتدلة، تسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة: