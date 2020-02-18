- 1/2
- 2/2
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدا الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وباردا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على شمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والغردقة وحلايب وشلاتين نهارًا، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
وأضاف بيان الهيئة، أن أمطار خفيفة إلى متوسطة ستسقط على مناطق متفرقة من البلاد، تصبح غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مؤكدا أن الرياح معتدلة، تسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الغد شديد البرودة ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.