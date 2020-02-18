تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعين بالذكاء الاصطناعي للتحكم في بريدك.. اعرف التفاصيل

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فيما تعتمد تلك التقنية على "الذكاء الصناعي" من أجل العثور على العناصر وتجميعها في مكان واحد عبر تطبيق "أوت لوك" التابع لمايكروسوفت، وتتيح ميزة "المسافات" للمستخدمين تنظيم رسائل البريط الإلكتروني والاجتماعات ومواعيد التقويم وقوائم المهام والملاحظات والمستندات الخاصة مثلا بمشروع معين في مكان واحد سهل المتابعة.
ويمكن أيضا للمستخدمين تضمين أي روابط ذات صلة بكلمة البحث المختارة وما إلى ذلك من أمور في مكان واحد، لتساعد في تحسين إنتاجية العمل عبر "مايكروسوفت"، وقالت مايكروسوفت: "تساعد المسافات على تنظيم رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات في مساحات سهلة للمشروع".
واستكملت الشركة: "تلك الميزة يمكنها تجميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث الخاصة بك باستخدام مصطلحات البحث التي تقدمها هنا، وسيتم استخدام الذكاء الصناعي للمساعدة في اكتشاف عناصر العمل وتجميعها في مكان واحد".
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