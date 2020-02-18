شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ما ضمته قائمة طلبات رواد الفضاء من الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الفضاء "Northrop Grumman" عن إطلاق الكبسولة الفضائية "Cygnus" من شاطئ فيرجينيا، وعلى متنها شحنة (3628 كيلوجرامًا) تحتوي على أكثر من 3402 كيلوجرام من المعدات والتجهيزات، وإلى جانب الاختبارات والتجهيزات المعتادة، حملت الكبسولة جبن التشيدر والمانشيغو والفواكه والخضراوات الطازجة والشوكولاتة، و3 أنواع من حلوى الجيلي التي طلبها 3 رواد فضاء في المحطة بشكل صريح وهي "حبيبات سكيتلز، وحلوى هوت تاملز، وسكاكر مايك آند آيك".

​وبحسب موقع روسيا اليوم فقد تأجل الأمر 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، وبمجرد إطلاق الكبسولة، قال جويل مونتالبانو نائب مدير برنامج المحطة الفضائية في ناسا: "إطلاق رائع"، وكانت هذه هي العملية الثالثة عشرة للشركة لتوصيل شحنة إلى محطة الفضاء لـ "ناسا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الريطانية.

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وتعتبر محطة الفضاء في الوقت الحالي موطناً للأمريكيين جيسيكا ماير وأندرو مورجان والروسي أوليغ سكريبوشكا، ووصل مورغان إلى المحطة منذ يوليو، أما جيسيكا وأوليج فقد وصلا منذ سبتمبر، وسوف يمكثون على متنها حتى أبريل المقبل.