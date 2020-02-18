تكنولوجيا: Realme تؤكد في إعلان تشويقي جديد على دعم كاميرة X50 Pro التكبير حتى 20 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme في وقت سابق يوم 24 من فبراير لبث مؤتمرها على شبكة الإنترنت، ولقد نشرت Realme X50 Pro إعلان تشويقي توضح من خلاله مميزات الكاميرة في الهاتف المرتقب.

أكد CMO Xu Qi Chase على أن هاتف Realme X50 Pro يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم تكبير hybrid حتى 20 مرة، كما إستعرض عينات لصور ألتقطت بعدسات الهاتف في الإضاءة المنخفضة، والتي توضح كفاءة التصوير بنمط التصوير الليلي في الهاتف.

ولقد كشفت الصورة الأولى عن تفاصيل غير واضحة للمشهد عند إغلاق وضع التصوير الليلي، ومن ثم تأتي الصورة الأخرى لتوضح كفاءة التصوير في الظلام مع تنشيط وضع التصوير الليلي في هاتف Realme X50 Pro.

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أيضاً إلى جانب دعم مستشعر الهاتف الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل تكبير hybrid حتى 20 مرة، تدعم الكاميرة أيضاً تسجيل فيديو بالمستشعر المميز بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مع وضع portrait بميزة blur، أيضاً توضح عينات الصور ميزة التكبير بعدسات telephoto في الكاميرة.

يذكر أن هاتف Realme X50 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 865، مع شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف أنماط 5G الثنائية، ومن المقرر أن يضم الهاتف اثنان من الكاميرات الأمامية مع 4 من الكاميرات في الجهة الخلفية.

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