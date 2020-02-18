الحكومة الأمريكية تريد الآن من TSMC التوقف عن تصنيع المعالجات لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن إدارة ترامب تفعل كل ما في وسعها لتخريب شركة Huawei في هذه المرحلة، وأحدث خطة لها هي الدفع بشركة TSMC للتوقف عن تصنيع المعالجات لشركة Huawei. لا شك أنك تتساءل الآن كيف يمكن للحكومة الأمريكية القيام بذلك لأن شركة TSMC تتواجد في تايوان؟ حسنًا، الأمر بسيط، فشركة TSMC تستخدم معدات تصنيع أمريكية الصنع.

تم إقتراح تغيير في قانون المنتجات الأجنبية المباشرة لوزارة التجارة الأمريكية، وهذا التغيير سيجعل الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية بحاجة إلى الحصول على ترخيص لبيع المنتجات والتكنولوجيات الخاصة بها لشركة Huawei. وكما تعلمون على الأرجح، فإن TSMC هي التي تشرف على تصنيع معالجات HiSilicon Kirin Series لشركة Huawei.

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وإذا حدث ذلك بطريقة ما، فسيكون من المستحيل عمليًا تصنيع المعالجات دون إستخدام التكنولوجيا الأمريكية. لا يوجد خط إنتاج في الصين لا يستخدم آلات أمريكية الصنع.

ومع ذلك، يشير بعض أعضاء إدارة ترامب إلى أن هذه الخطوة ستكلف الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف أكثر بكثير من الصين أو Huawei على وجه الخصوص. على المدى الطويل، من شأن هذه الخطوة أن تدفع الإبتكار بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية وإستفادة الصين من ذلك. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه لم يتم بعد المصادقة على هذا القرار، فسوف يتم عقد إجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع والأسبوع المقبل للتوصل إلى قرار نهائي.