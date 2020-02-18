الكشف عن بعض المعلومات حول كاميرات الهاتف Realme X50 Pro 5G المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Realme X50 Pro يُلمح للجميع بأنه سيكون هاتف رائد حقيقي بفضل المعالج Snapdragon 865 الرائد الأحدث من كوالكوم، وشاشة Super AMOLED التي يبلغ معدل تحديثها 90Hz، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G. الهاتف سيصل إجمالاً مع ست كاميرات، إثنتين في الأمام والأربعة المتبقية في الخلف، ونحن هنا مع بعض المعلومات الإضافية حول هذه الكاميرات.

مدير التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase كشف لنا عن بعض المعلومات حول الكاميرات الخاصة بالهاتف Realme X50 Pro. ووفقا له، فقد ذكر أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وسيكون قادرًا على توفير تقريب هجين يصل إلى ×20. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيكون قادرًا كذلك على تصوير الفيديوهات بإستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن تصوير اللقطات الليلية مع قدر كبير من التفاصيل.





قام السيد Xu Qi Chase بنشر صورتين، واحدة تم إلتقاط بإستخدام الوضع الليلي وكاميرا أخرى تم إلتقاطها بإستخدام الوضع العادي، والنتائج كانت مثيرة جدًا للإعجاب. وعلاوة على ذلك، فقد قام فرع شركة Realme في أوروبا كذلك بنشر صور تم إلتقاطها بإستخدام الكاميرا المقربة للهاتف Realme X50 Pro، وهي الصور التي تستعرض لنا قدرات التقريب الهجين ×20.

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عمومًا، من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro 5G في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري، وسيتم عقد حدث الإعلان الرسمي في العاصمة الإسبانية، مدريد.