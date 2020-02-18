هواوي الصينية تطلق أجهزة لاب توب فائقة السرعة



أطلقت شركة هواوي الصينية أجهزة اللاب توب MateBook D 14 و MateBook D 15 الجديدة مع تجهيزها بمعالجات Ryzen من شركة AMD.

ويأتي جهاز "MateBook D 15" شاشة IPS قياس 15.6 بوصة بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل، معالج شركة AMD مع بطاقة الرسوميات Radeon Vega 8.

كما يشمل على ذاكرة عشوائية "رام" سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت وقرص تقليدي سعة 1 تيرابايت، تقنية البلوتوث 5.0، ويشتمل على منافذ التوصيل مثل USB-A 3.0 و USB-C و منفذ HDMI.

بينما تشمل مواصفات جهاز "MateBook D 14" على الأتي:

1- شاشة IPS قياس 14 بوصة، بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.

2- معالج Ryzen 5 3500U من شركة AMD وبطاقة الرسوميات Radeon Vega 8.

3- ذاكرة عشوائية "رام" سعة 8 غيغابايت مع سعة تخزين داخلية سعة 512 غيغابايت.