هواوي الصينية تطلق أجهزة لاب توب فائقة السرعة

أطلقت شركة هواوي الصينية أجهزة اللاب توب MateBook D 14 و MateBook D 15 الجديدة مع تجهيزها بمعالجات Ryzen من شركة AMD.
ويأتي جهاز "MateBook D 15" شاشة IPS قياس 15.6 بوصة بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل، معالج شركة AMD مع بطاقة الرسوميات Radeon Vega 8.
كما يشمل على ذاكرة عشوائية "رام" سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت وقرص تقليدي سعة 1 تيرابايت، تقنية البلوتوث 5.0، ويشتمل على منافذ التوصيل مثل USB-A 3.0 و USB-C و منفذ HDMI.
بينما تشمل مواصفات جهاز "MateBook D 14" على الأتي:
1- شاشة IPS قياس 14 بوصة، بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.
2- معالج Ryzen 5 3500U من شركة AMD وبطاقة الرسوميات Radeon Vega 8.
3- ذاكرة عشوائية "رام" سعة 8 غيغابايت مع سعة تخزين داخلية سعة 512 غيغابايت.
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