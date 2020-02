تقرير جديد يكشف لنا عن معلومات جديدة حول الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، وردتنا أخبار مثيرة للإهتمام أفادت بأن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم من شركة سامسونج سيصل في الربع الثاني من هذا العام، وسيضم كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة. ووفقا لمصدر مرموق إلى حد ما، فيبدو أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على واحدة من الميزات الفريدة لسلسلة هواتف Galaxy Note Series، والميزة المعنية هنا هي القلم الإلكتروني S Pen.

عندما تفكر في الأمر، فهذا يبدو منطقيًا. يُقال بأن الهاتف Galaxy Fold 2 سيضم شاشة مرنة بحجم 7.7 إنش، وهو ما يعني بأن شاشة هذا الهاتف ستكون أكبر من شاشة +Galaxy Note 10 بأكثر من إنش واحد، لذلك سيكون من السيء عدم الإستفادة من هذه المساحة الإضافية للشاشة عن طريق القلم الإلكتروني S Pen. ربما سيحتاج هذا القلم الرقمي لتصميم جديد بسبب حساسية سطح الشاشة للخدوش. وما زلنا لا نعرف ما إذا كانت سامسونج ستستخدم طبقة Ultra Thin Glass الزجاجية أو ما إذا كانت ستواصل إستخدام البلاستيك.

وعلاوة على ذلك، يمضي التقرير الجديد ليقول بأن Galaxy Fold 2 سيضم كذلك نفس الكاميرا المستخدمة حاليًا في +Galaxy S20 بحيث سيضم بدوره كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق من نوع Time Of Flight. وإلى جانب ذلك، فقد قيل كذلك أن الشاشة الخارجية الصغيرة في الهاتف Galaxy Fold 2 ستضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي.

سيتم تصنيع الهاتف Galaxy Fold 2 كذلك من مواد عالية الجودة مثل السيراميك والمعدن المقاوم للصدأ، وسيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والفضي والذهبي والوردي والأسود.

